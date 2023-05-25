شرارة الصيف الأولى تبخر

2023/05/25 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن وعيد رئيس الوزراء العراقي محمد

شياع السوداني لدائرة السيطرة المركزية

لوزارة الكهرباء بعدم قطع الطاقة مع

بداية ونهاية كل شهر لم تصمد إلا لشهر

واحد، فيما كانت تعهدات الوزارة كانت

حبرا على ورق بع

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