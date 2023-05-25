ساويرس ينتقد إمكانية فرض رسم مغادرة على المصريين والأجانب:

2023/05/25 | 18:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، قرار لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برفض رسوم قدرها 100 جنيه مصري (3 دولارات أمريكية تقريبا) على المواطنين والأجانب أثناء مغادرتهم البلاد باستثناء السائحين الذين يزورون مناطق معينة

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