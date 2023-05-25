الحكومة تخصص 3 مليارات دولار لدعم الاستثمار مع السعودية

2023/05/25 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء المنسق الوطني للمجلس التنسيقي العراقي السعودي حميد الغزي، اليوم الخميس، تخصيص مبلغ 3 مليارات دولار لدعم الاستثمارات والقطاع الخاص والمستثمرين السعوديين الراغبين بالاستثمار في العراق فيما لفت إلى قرب افتتاح مصرف العربي برأس مال مشترك.

وقال الغزي لوكالة الأنباء العراقية على هامش الملتقى الاقتصادي العراقيَّ السعودي، إن" العراق والسعودية عملا في الفترة الماضية على توحيد الرؤى في الاتفاقات والقرارات وكانت ناجحة، لاسيما في اتفاقات مجموعة (أوبك بلس) من خلال الحفاظ على أسعار وكميات النفط".

وأضاف، أن" مجالات الزراعة كان لها دور أساسي في الدورة الخامسة للمجلس التنسيقي العراقي– السعودي بمدينة جدة"، مبينا، أن" السعودية خطت خطوات جيدة بالجانب الزراعي من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة، وسيكون هنالك تعاون مشترك بين البلدين في الجانب الزراعي".

وأشار إلى، أن" العراق والسعودية لديهما تعاون في القطاع المصرفي، وتم الاتفاق سابقاً على فتح فرعين للمصرف الأهلي السعودي في العراق والمصرف العراقي للتجارة في السعودية والتي سيفتتح قريباً وكذلك اتفقنا على فتح مصرف باسم (العربي) وهو عراقي سعودي وسيكون برأس مال مشترك من البلدين".

ولفت الغزي إلى، أنه" تم تخصيص مبلغ 3 مليارات دولار لدعم الاستثمارات والقطاع الخاص، والمستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار داخل العراق إضافة إلى طلب الرياض إقرار اتفاقية حماية المستثمر السعودي".

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