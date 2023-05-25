ضربات جوية في ليبيا.. وبيانان متضاربان من الحكومتين المتنازعتين

2023/05/25 | 18:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، شن ضربات جوية على مهربي وقود ومخدرات وبشر في مناطق ساحلية بغرب البلاد، فيما طالبت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان بفتح تحقيق في القصف الذي تعرضت له مدينة الزاوية.

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