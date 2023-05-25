العراق على موعد مع أمطار غزيرة - عاجل

2023/05/25 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي، رياض القريشي، الخميس، مناطق هطول الامطار الرعدية في البلاد.

وقال القريشي لـ(بغداد اليوم)،ان :"أجواء البلاد ستبقى متأثرة بحالة عدم الاستقرار مساء اليوم الخميس ويوم غد الجمعة".

وأضاف، ان "حالة عدم الاستقرار ستبرز من خلال الامطار الرعدية المتفرقة التي ستكون بشكل فاعل في المناطق الغربية والشمالية من البلاد طبيعة الامطار ربيعية سحب ركامية منخفضة يرافقها البرق مع احتمالية الغزارة واردة في بعض المناطق".

وأشار الى ان "صباح الجمعة سيستمر تأثر مناطق من وسط البلاد بامطار خفيفة قد يشمل محافظة المثنى وتكون غزيرة".

وتابع القريشي "فيما ستتحول الرياح في عموم البلاد الى شمالية غربية يوم السبت لتستقر بعدها الاجواء مع احتمالية عودة عدم الاستقرار منتصف الأسبوع المقبل".

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