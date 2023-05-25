2023/05/25 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الوزارات والجهات ذات العلاقة، بدعم الاتحادات الرياضية كافة وتسهيل عملها، وذلك خدمةً للرياضة العراقية، ومن أجل تمكينها للنهوض بواقع رياضة الإنجاز العالي في العراق..



يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجّه الوزارات والجهات ذات العلاقة بدعم الاتحادات الرياضية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجّه الوزارات والجهات ذات العلاقة بدعم الاتحادات الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).