العراق والمغرب يبحثان آفاق التعاون القضائي

2023/05/25 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية في المغرب محمد عبد النباوي، افاق التعاون القضائي بين البلدين.

وقال لامكتب الاعلامي لرئيس المجلس، تلقته (بغداد اليوم)، ان "زيدان وخلال زيارته الى المغرب، زار مقر المجلس الاعلى للقضاء في العاصمة المغربية الرباط".

واضاف البيان، ان "القاضي زيدان استمع الى شرح موجز عن طبيعة النظام القضائي في المغرب"، لافتاً الى انه "تم بحث الجانبان افاق التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين".

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