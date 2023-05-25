السوداني يوجّه بإزالة العقبات أمام إكمال مشروع قاعة بغداد الرياضة

2023/05/25 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عدة توجيهات خدمةً للرياضة العراقية، فيما شدد على ضرورة إزالة العقبات أمام إكمال مشروع قاعة بغداد الرياضية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء […]

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