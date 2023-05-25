2023/05/25 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يلتقي الرئيس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب ويبحثان التعاون القضائي بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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