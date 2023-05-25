الطاقة النيابية: الكهرباء لن تتحسن في ظل انخفاض حصتها بالموازنة

2023/05/25 | 18:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رهن عضو لجنة الطاقة والكهرباء وليد السهلاني، الخميس، رفع القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية بزيادة نسبة الوزارة ضمن الموازنة، مبينا ان تخصيصات الوزارة لا تتناسب مع أهميتها.

وقال السهلاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “التخصيصات المقررة لوزارة الكهرباء لا تتناسب مع أهميتها”، مؤكدا “ضرورة زيادة التخصيصات المالية ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لتنفيذ خطة الوزارة في المشاريع الانتاجية وخطوط النقل وشبكات التوزيع”.

واضاف، أن “وزارة الكهرباء لديها استراتيجية للحفاظ على الانتاج في تجاوز 24 الف ميكاواط بالاضافة الى معالجة ازمة الوقود في المحطات الغازية”.

ولفت إلى أن “الأموال المخصصة لوزارة الكهرباء قليلة جدا لا تتناسب مع متطلبات المشاريع المراد تنفيذها وتحسين انتاج الطاقة سيما مع حلول موسم الصيف”.

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