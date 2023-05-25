استثناء البصرة من المناقلات في موازنة 2023

2023/05/25 | 18:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف النائب عن البصرة رفيق الصالحي، الخميس، عن استثناء المحافظة من التوزيع والمناقلات في موازنة 2023 بسبب خصوصيتها الاقتصادية في العراق.

وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “محافظة البصرة لها خصوصية عن بقية المحافظات كونها المصدر الرئيسي بتمويل خزينة الدولة، فضلا عن انها المحافظة الاقتصادية للعراق”.

وأضاف ان ” نواب محافظة البصرة قدموا عدة طلبات الى اللجنة المالية النيابية بخصوص استثناء المحافظة من الية التوزيع والمناقلات المالية التي تجريها اللجنة”.

وأشار الصالحي الى ان “من ضمن المطالبات عدم احتساب أموال مشاريع المستشفيات السرطانية وتحلية المياه من ضمن الأموال المخصصة لمحافظة البصرة”.

وتابع، ان ” المالية النيابية وافقت على المطالبات التي تم تقديمها والتي كانت مشفوعة بتواقيع 120 نائب ما نسبته 30 % وهذا لا يكفي بمستوى مكانة المحافظة من جميع الجوانب”.

وتعد البصرة أكبر مدينة نفطية في العالم وتنتج ما نسبته 73% من نفط العراق وبمعدل 3 ملايين برميل يوميا تقريبا، وتستحوذ على 4 حقول نفطية من أصل 6 عملاقة بالعالم، ويقدر احتياطها النفطي بأكثر من 93 مليار برميل.

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