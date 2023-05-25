بورصات الخليج تتراجع مع عدم إحراز تقدم في محادثات سقف الدين الأمريكي

2023/05/25 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج يوم الخميس على انخفاض متتبعة الأسهم العالمية مع عدم توصل محادثات رفع سقف ديون الولايات المتحدة إلى اتفاق، كما كان لانخفاض أسعار النفط تأثير أيضا.

وانخفض مؤشر مورجان ستانلي (NYSE:MS) العالمي بنسبة واحد بالمئة.

ووصلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى طريق مسدود مع أعضاء الكونجرس عن الحزب الجمهوري بشأن رفع سقف الديون البالغة 31.4 تريليون دولار.



ووضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة لخفض محتمل.

وهبط المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مع تراجع سهم بنك الرياض (TADAWUL:1010) 2.2 بالمئة وانخفاض سهم مصرف الراجحي (TADAWUL:1120) 0.7 بالمئة عند الإغلاق.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة للجلسة الثالثة مع هبوط سهم هيئة كهرباء ومياه دبي اثنين بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لشركة بي.دي سويس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن سوق الأسهم في دبي لا تزال تشهد بعض التقلبات إذ يراقب المتعاملون التطورات في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف "في هذا الصدد، قد يظل المؤشر الرئيسي تحت الضغط إذا زاد تدهور الأوضاع الدولية".

وتراجع المؤشر في أبوظبي 0.7 بالمئة.

وانخفضت أسعار النفط بعد أن قلل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من احتمال قيام مجموعة أوبك+ في اجتماعها الأسبوع المقبل بزيادة تخفيض الإنتاج.

وهبط المؤشر القطري 0.7 بالمئة مع تراجع سهم صناعات قطر 2.1 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر القيادي في مصر على انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة بعد ارتفاعه على مدى جلستين.

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