2023/05/25 | 18:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..استقبال مهيب للسيد عمار الحكيم بحضور محافظ كركوك في مضيف الشيخ اكرم زنكنة

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استقبال مهيب للسيد عمار الحكيم بحضور محافظ كركوك في مضيف الشيخ اكرم زنكنة قناة التغيير الفضائية.

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