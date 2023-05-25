بالوثائق.. تشكيل فرقة عسكرية جديدة في الجيش العراقي - عاجل

2023/05/25 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الدفاع، ثابت العباسي، بتشكيل فرقة مشاة جديدة ضمن التشكيلات العسكرية في الجيش العراقي.

ووفق أمر وزاري حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه، فأنه "تقرر تشكيل فرقة المشاة الآلية/25، وترتبط بقيادة القوات البرية من جميع النواحي ويطبق عليها ملاك مقر فرقة مشاة آلية (معدل) لسنة 2023".

وتضمن الأمر الوزاري المرقم بـ(1057) "تأمين مستلزمات التشكيل والاسكان بالتنسيق بين قيادة القوات البرية والجهات ذات العلاقة".

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