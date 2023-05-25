لحل أزمة السودان.. شخصيات عالمية متنوعة تتوافد على سفير السودان في روما

2023/05/25 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن السفير العالمي للسلام والنوايا الحسنة حسين غملوش، تضامنه مع الشعب السوداني، داعيا إلى وقف النزاع في السودان، في الوقت الذي استقبل السفير السوداني وفدا من جمعية الصداقة الايطالية العربية.

جاء ذلك، خلال اجتماع بين السفير غملوش مع السفير السوداني في روما سيد طيب احمد، حيث بحثا الاوضاع المأساوية في السودان وعبر عن تضامنه مع السودان حكومة وشعبا ودعى الى وقف الصراع الدائر فورا.

واكد الغملوش انه "بصدد القيام بحملة تضامنية لدعم صمود الشعب السوداني".

فيما شكر السفير السوداني في روما السفير حسين غملوش على "الزيارة الطيبة التي تعبر عن مسؤلية غملوش الانسانية تجاه الشعب السوداني".

من جانب اخر، زار وفد من جمعية الصداقة الإيطالية العربية السفير السوداني في روما سيد طيب احمد وبحث معه آخر التطوارت على الساحة السودانية، فيما عبر الوفد عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني.

وفي السياق، شكلت الجمعية وفدا يتألف من المرشح لرئاسة الجمعية الجنرال جاني سباتسياني، وعضو الأمانة العامة مريم موم، ومسؤول العلاقات الخارجية طلال خريس

ومسؤول المراسم مروة الخيال، كما استعرض الوفد كل السبل المتاحة مع السفير السوداني من أجل التضامن الكامل والوقوف بجانب الشعب السوداني.

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