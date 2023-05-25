بارزاني: مصلحة كردستان فوق كل المصالح

2023/05/25 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الخميس، الأحزاب الكردية إلى تجاوز الخلافات، فيما شدد على أن مصلحة كردستان فوق كل المصالح الأخرى.وقال بارزاني، في كلمة له خلال حفل […]

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