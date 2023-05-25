الشرطة يتصدر الدوري الممتاز مؤقتاً والديوانية يعادل الكرخ

2023/05/25 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني صعد فريق نادي الشرطة إلى صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، فيما تمكن فريق الديوانية من التعادل مع الكرخ بهدف قاتل.وجرت المباراتين في الساعة الرابعة والنصف عصراً ضمن […]

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