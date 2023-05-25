ما حقيقة قدرة الذكاء الاصطناعي على قتل الآلاف؟

2023/05/25 | 19:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، إريك شميدت، من أن الذكاء الاصطناعي (AI) ستكون لديه القدرة على إيذاء أو قتل العديد من الأشخاص في المستقبل القريب.وأكد في مؤتمر مجلس الرؤساء التنفيذيين في وول “ستريت جورنال” في لندن، أن نماذج الذكاء الاصطناعي العريضة تشكل خطرا وجوديا على الإنسانية.كما أعرب عن قلقه بشأن […]

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