وزير الرياضة و الشباب ، سيستأنف العمل في ملعب سنجار الكبير

2023/05/25 | 19:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى في زيارة لوزير الرياضة و الشباب العراقي ” اجمد المبرقع ” الى محافظة نينوى يرافقه الدكتور خلف سنجاري مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الايزيدية و اثناء لقاءه بممثل الشباب في سنجار و تسليمه ورقة مطاليب الرياضيين و الشباب الى الوزير ، اكد بأنه سيستأنف العمل في ملعب سنجار الكبير الواقع في …

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