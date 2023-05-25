نزاع عشائري يتسبب بمقتل واصابة 11 شخصا في النجف

2023/05/25 | 19:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أفادت مصادر محلية، بمقتل واصابة 11 شخصا خلال نزاع عشائري...

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