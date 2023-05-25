2023/05/25 | 19:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عدة توجيهات خدمةً للرياضة...

ظهرت المقالة السوداني يوجه بتسهيل منح سمات الدخول إلى العراق للوفود الرياضية القادمة أولاً على المسلة.

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