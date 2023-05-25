الشرطة البريطانية تعتقل شخصا بعد اصطدام سيارته ببوابات مقر رئيس الحكومة

2023/05/25 | 19:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة البريطانية، الخميس، شخصا بعد أن صدمت سيارته بوابات مقر رئيس الحكومة.

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