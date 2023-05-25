روسيا تعلن اعتراض قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق

2023/05/25 | 20:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن اثنتين من مقاتلاتها الجوية اعترضتا قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين اقتربتا من الحدود الروسية فوق بحر البلطيق.

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