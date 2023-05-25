انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف ازمة الديون الاميريكية

2023/05/25 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط مخاوف بشأن نتائج أزمة سقف الديون الأميركية، كما قللت روسيا من فرص المزيد من تخفيضات إنتاج أوبك+.وقال إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في […]

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