2023/05/25 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة إيرثلنك ، اليوم الخميس، انطلاق مبادرة ابداع هندسي متوارث لتدريب وتعيين 120 مهندس عراقي بمختلف التخصصات.وقالت الشركة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،:” بمناسبة يوم المهندس العراقي، اطلقنا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتدريب وتعيين 120 مهندس عراقي..



إيرثلنك تُطلق مبادرة ابداع هندسي متوارث المركز الخبري الوطني.

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