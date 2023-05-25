البارتي يتهم اليكتي بـ

2023/05/25 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، الخصم التقليدي لحزبه "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي يهيمن على المشهدين الأمني والسياسي في محافظة السليمانية، بأنه "يختلق المشاكل يومياً، ولا يريد إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في موعدها المقرر".

وقال عبد الكريم، لـ"بغداد اليوم"، إنّ "إقامة الانتخابات تحتاج إلى خطوات فنية وقانونية، ومن أهم هذه الخطوات تفعيل مفوضية الانتخابات، باعتبارها الجهة المشرفة على عملية التصويت، وقد قام الحزب الديمقراطي بأول خطوة تضمن إجراء الانتخابات بموعدها المقرر".

وأوضح أنّ "الاتحاد الوطني يعاني من تراجع في شعبيته وعدد ناخبيه، بسبب الخلافات الداخلية في حزبه، لذلك بدأ يعترض على كل قرار، والهدف تأجيل انتخابات برلمان كردستان لسنة أخرى".

وأشار إلى أنّ "الحزب الديمقراطي الكردستاني لا مشكلة لديه في إقامة انتخابات برلمان كردستان في موعدها المحدد، وهو لا يخشى ذلك، لكونه الحزب الأول في الإقليم، وعدد ناخبيه قد زاد على عدد الدورة الماضية".

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