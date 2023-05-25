اختفاء الأدوية النفسية ومرضى السرطان ومطالبات لوزارة الصحة بإيجاد حل سريع

2023/05/25 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناشد عدد من المواطنين المرضى وذويهم، وزارة الصحة لايجاد حل لهم في مسألة الأدوية المفقودة بعد حملة ملاحقة الأدوية المهربة.

وتحدث عدد من مرضى السرطان وأمراض الصرع وأمراض الكلى، لـ"بغداد اليوم"، عن عجزهم من ايجاد أدويتهم الخاصة في جميع الصيدليات، لكون هذه الأدوية كانت تدخل تهريب، وقامت وزارة الصحة مؤخراً بحملة إتلاف ومصادرة جميع الأدوية المهربة في الصيدليات.

وأكد أصحاب صيدليات أن هذه الأدوية قامت الوزارة بمنعها دون أن توفر لها البدائل، حيث لا توجد اي بدائل لهذه الأدوية ولم تكن تتوفر في الصيدليات والمذاخر الا عن طريق التهريب.

واشاروا الى ان الأدوية هذه جميعها من ماركات عالمية ولا تحتاج الى فحص اساسًا.

ويطالب المواطنون وزارة الصحة بالسماح بهذه الأدوية المهمة لحياة المرضى خصوصا وأنها تتعلق بامراض مزمنة وخطيرة، لحين قيامها باستيراد هذه الأدوية او وضع ضوابط لتوفيرها عبر طرق الاستيراد المشروعة.

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