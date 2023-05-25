انجاز أوراق محترف وانضمامه للاولمبي

2023/05/25 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن اتحاد الكرة انجاز الاوراق الرسمية للاعب المحترف مصطفى عمران.

وقال عُضو المكتب التنفيذيّ للاتحادِ، عضو إدارة المنتخبات، غانم عريبي، اليوم الخميس، أن :"لاعبَ المنتخب الأولمبيّ ونادي اتالانتا الايطالي (مصطفى عمران) بات جاهزاً لتمثيل المُنتخبِ بعد أن أنجزت لجنةُ المغتربين الأوراقَ الرسميّة كافة، وإصدار الجواز الرسمي".

وأضاف ان اللاعب "سيكون مستعداً لتمثيل المنتخب الأولمبيّ في بُطولةِ غرب آسيا الشهر المقبل".

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