2023/05/25 | 20:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بأغرب عملية سطو..لصوص يسرقون مليار دينار من سيارة عراقي ثري) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jCAqWJS9gco
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بأغرب عملية سطو..لصوص يسرقون مليار دينار من سيارة عراقي ثري) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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