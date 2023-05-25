رئيس مجلس النواب يرعى احتفالاً بمناسبة يوم المهندس العراقي “فيديو”

2023/05/25 | 20:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اليوم الخميس، احتفالاً بمناسبة يوم المهندس العراقي والذي تقيمه نقابة المهندسين العراقيين تحت شعار “المهندسون بناة العراق”.

وقال مكتب اعلام رئيس البرلمان في بيان ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرعى احتفالاً بمناسبة يوم المهندس العراقي والذي تقيمه نقابة المهندسين العراقيين تحت شعار “المهندسون بناة العراق”.

وقال الحلبوسي خلال الاحتفالية ان من دواعي سروري ان اكون بينكم اليوم وانا افتخر بانتمائي الى هذه النقابة العريقة التي لها تاريخ ودور واضح في بناء العراق في كل الظروف وطيلة السنوات السابة وجميع الظروف الصعبة ودور المهندس في بناء مفاصل كثيرة ترضت الى الدمار.

واضاف “نحتاج وقفة للنهوض بواقع نقابة المهندسين وتوجه الدولة هو البناء والاعمار من خلال المنهاج الحكومي وعلينا كمهندسين اكمال مشوار البناء واشهر المهندسين في العالم هم مهندسين عراقيين وقسم منهم مهندسيين حاليين”.

ادناه نص الكلمة للرئيس الحلبوسي:-

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