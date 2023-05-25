الزراعة النيابية تحمل تركيا مسؤولية الجفاف في العراق

2023/05/25 | 20:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية رفيق الصالحي، تركيا مسؤولية تفاقم ازمة الجفاف في العراق.

وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تركيا لا تلتزم بالاتفاقات المائية مع العراق”، محذرا من “ازمة جفاف غير مسبوقة قد يتعرض لها العراق”.

واضاف الصالحي ان “مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات سجلت تراجعا حادا خاصة في محافظات جنوب العراق”، داعيا الى “التقليل من هدر المياه من خلال واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة”.

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