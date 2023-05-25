الجنرال تشارلز براون رئيسا لاركان الجيش الأمريكي.. خبرة بالشرق الأوسط

2023/05/25 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (أ ف ب) – يعلن الرئيس الاميركي جو بايدن الخميس انه ينوي تعيين قائد سلاح الجوّ الجنرال تشارلز براون رئيساً لهيئة الأركان العسكرية المشتركة وفق برنامجه الرسمي الذي نشره البيت الابيض.سيخلف براون بذلك الجنرال مارك ميلي الذي يشغل منصب رئيس الأركان منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019 وتنتهي ولايته قريباً.واذا صادق مجلس […]

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