استقالة رئيسة اللجنة الاولمبية الفرنسية قبل أشهر من أولمبياد باريس

2023/05/25 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – أعلنت اللجنة الأولمبية الفرنسية الخميس استقالة رئيستها بريجيت إنريكيس، المنتخبة في تموز/يونيو 2021، من منصبها، في ضربة قوية للهيئة الرياضية قبل 14 شهرًا من أولمبياد باريس 2024، وذلك من أجل وضع حد لأزمة داخلية استمرت أكثر من عام ونصف.أجبَرت الصراعات والمنافسة الداخلية نائبة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم […]

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