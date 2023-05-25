خبراء يحذرون من وقوع عمليات احتيال أكثر تعقيدا باستخدام الذكاء الاصطناعي

2023/05/25 | 20:41 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحذر مكتب Better Business Bureau من عمليات احتيال أكثر تعقيدًا بسبب الذكاء الاصطناعي.مع التطور السريع للتكنولوجيا، يحذر المسؤولون من أنه يجب علينا مراقبتها عن كثب وتنظيمها لضمان عدم خروجها عن السيطرة.اكتسب ChatGPT، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، شعبية في الأشهر الأخيرة.يمكن للأشخاص إعطاء chatbot موجهًا أو طرح أسئلة عليه، وستحصل على […]

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