الصحة تكشف خارطة توزيع الاصابات بالحمى النزفية في العراق

2023/05/25 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، خارطة توزيع حالات الإصابة والوفاة بمرض الحمى النزفية، مبينة ان ذي قار تتصدر حالات الإصابات والوفيات وتليها البصرة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر لـ(بغداد اليوم)، ان "ذي قار سجلت مايقارب 36 إصابة و6 وفيات فيما سجلت البصرة 20 إصابة وحالتي وفاة اما المثنى فسجلت هي الاخرى 11 إصابة و3 وفيات".

ودعا البدر "جميع من يعتقد إصابته بالحمى النزفية إلى مراجعة المستشفيات لان احتمالية الشفاء واردة وبتالي فأن الوزارة تعمل على تقديم الرعاية الكاملة للمصابين".

وأضاف البدر ان "وزارة الزراعة معنية بمكافحة حشرة القراد اما الدوائر البلدية فمدعوة لمتابعة ومعالجة موضوع الرعي العشوائي".

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