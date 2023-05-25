أكثر من مليون نازح سوداني.. شاهد كيف يفضل بعضهم العيش تحت حرارة الصيف في الصحراء على العودة إلى وطنهم

2023/05/25 | 20:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع دخول القتال في السودان أسبوعه السادس، فإنه يجبر الآلاف من الناس على الفرار من ديارهم.وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من مليون شخص في السودان، سافر أكثر من 300 ألف إلى البلدان المجاورة، توجه 80 ألفًا منهم إلى تشاد.تقرير مراسل CNN لاري مودوا.

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