نادي كربلاء يؤكد التزامه بماورد في لائحة المسابقات .

2023/05/25 | 20:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر اتحاد الكرة العراقي امس بيانا

يؤكد فيه رد الاعتراض المقدم من قبل

نادي النجف الرياضي طبقا للائحة

المسابقات المرسلة الى الاندية في

2022/10/6حيث تجاوز نادي النجف المدة

القانونية للاعتراض بعد اجتياز

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