الطائرات الروسية تتصدى لمحاولة اختراق قاذفات استراتيجية أمريكية

2023/05/25 | 21:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت مقاتلتان روسيتان من طراز سوخوي من صد محاولة قاذفتين استراتيجتين أمريكيتين من اختراق المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الرادارات رصدت هدفين مجهولين يقتربان من الحدود الروسية، ما دفع الجيش الروسي لإطلاق مقاتلتي “سو – 27″ و”سو – 35 إس” لمنع انتهاك حدود دولة روسيا.وأوضح المركز […]

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