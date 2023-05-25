2023/05/25 | 21:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CN83Cz9butE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناشي: البرلمان عليه إقرار الموازنة لمواصلة الاستثمار والتشغيل في الدولة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناشي: البرلمان عليه إقرار الموازنة لمواصلة الاستثمار والتشغيل في الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).