2023/05/25 | 21:19 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد النائب برهان المعموري، اليوم الخميس، أن الاوطان لا تبنى الا بسواعد المهندسين.
وقال المعموري في تصريح خاص لـ/ المركز الخبري الوطني/:” نبارك لكل المهندسين في عيدهم ٢٥ ايار”، مبيناً أن”الاوطان […]
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وقال المعموري في تصريح خاص لـ/ المركز الخبري الوطني/:” نبارك لكل المهندسين في عيدهم ٢٥ ايار”، مبيناً أن”الاوطان […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعموري: الاوطان لا تبنى الا بسواعد المهندسين المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعموري: الاوطان لا تبنى الا بسواعد المهندسين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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