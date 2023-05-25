المعموري: الاوطان لا تبنى الا بسواعد المهندسين

2023/05/25 | 21:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد النائب برهان المعموري، اليوم الخميس، أن الاوطان لا تبنى الا بسواعد المهندسين.وقال المعموري في تصريح خاص لـ/ المركز الخبري الوطني/:” نبارك لكل المهندسين في عيدهم ٢٥ ايار”، مبيناً أن”الاوطان […]

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