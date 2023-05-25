2023/05/25 | 21:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أن المهندسين ساهموا بإعمار العراق رغم المصاعب.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي: المهندسين اعادوا للحياة مفاصل كثيرة تعرضت لاضرار المركز الخبري الوطني.

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