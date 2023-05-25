2023/05/25 | 21:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: منظر مرعب لعاصفة ترابية تجتاح ناحية تل عبطة بالموصل pic.twitter.com/XSckfbFjWZ...

ظهرت المقالة شاهد..



منظر مرعب لعاصفة ترابية تجتاح ناحية تل عبطة بالموصل أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. منظر مرعب لعاصفة ترابية تجتاح ناحية تل عبطة بالموصل) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. منظر مرعب لعاصفة ترابية تجتاح ناحية تل عبطة بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).