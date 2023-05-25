الامن النيابية: نرفض بناء قواعد عسكرية جديدة ترسخ الوجود الامريكي في العراق

2023/05/25 | 21:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية رفضها ترسيخ الوجود العسكري الامريكي في العراق عن طريق محاولة انشاء قاعدة امريكية جديدة في العراق.

وقال عضو اللجنة وعد القدو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحديث الامريكي عن انشاء قاعدة عسكرية في العراق هو حديث من جانب واحد”.

وكشف النائب وجود “رغبة امريكية في ترسيخ وجودها في العراق”، موضحا ان “العراقيين يرفضون وجود قاعدة امريكية جديدة على اراضيهم”.

واشار الى ان “عملية بناء القواعد الاجنبية على الاراض العراقية لا يمكن ان يتم الا بعد الاتفاق مع العراق”، مؤكدا “عدم حاجة العراق الى وجود قواعد امريكية جدية”.

ونوه القدو الى “وجود رغبة وتطلع لانهاء الوجود الامريكي في العراق، وليس انشاء قواعد جديدة”.

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