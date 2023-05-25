2023/05/25 | 21:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الخميس، اعتقال 4 مطلوبين وضبط عبوات ناسفة في مدن متفرقة.

وقال الجهاز في بيان، إن “أحد المطلوبين ألقي القبض عليه في مركز محافظة السليمانية ضمن عمليات إدامة التنسيق بين جهازنا وفوج مكافحة الإرهاب السليمانية”.

وأضاف أن عناصره “قبضوا على 3 مطلوبين في 3 عمليات منفصلة في محافظة كركوك وقضائي ابو غريب وحديثة، وفي محافظة ديالى منطقة المقدادية ناحية أبي صيدا تم الاستيلاء على كدس عتادٍ يحتوي عبوات محلية الصنع وقوالب C4”.

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