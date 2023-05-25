التبادل التجاري بين العراق والسعودية يصل الى 1.5 مليار دولار

2023/05/25 | 21:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، اليوم الخميس، ارتفاع حجم التبادل التجاري مع العراق لمليار و500 مليون دولار، فيما أكد أن بلاده جاهزة لتقديم جميع إمكانياتها للعراق.

وقال القصبي على هامش أعمال الملتقى الاقتصادي العراقي السعودي : إن" الأرقام في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لا ترتقي لطموحات القيادات ورجال الأعمال والمواطنين من الشعبين ونطمح لرفع مستوى التعاون".وأشار إلى، أن" بلاده تسخر كل ما لديها من معرفة وأنظمة وإجراءات وتضعها رهن إشارة العراق"، لافتا إلى، أن" القطاع الخاص هو الشريك الحقيقي للتنمية في أي دولة والعمود الفقري والرافعة الاقتصادية الحقيقية لأي اقتصاد". وكشف القصبي، أن" حجم التبادل التجاري في البلدين سنويا وصل العام الماضي إلى مليار وخمسمائة مليون دولار وهو رقم أكبر مما كان عليه سابقاً".وتابع، أنه" سيناقش مع نظرائه السعوديين شهريا تحديات فرص الاستثمار والحلول والمقترحات وسيقدم مقترحات إلى المسؤولين العراقيين لتشجيع عملية الاستثمار".وختم القصبي:" أقول لكل عراقي وسعودي سواء كان رجل أعمال أو مسؤولا؛ نحن في خدمتكم وتحت أمركم في أي مشكلة".

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