2023/05/25 | 21:54 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: اللجنة المالية صوتت على فقرات بشأن حصة كردستان ونواب البارتي انسحبوا من الاجتماع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/25 | 21:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: اللجنة المالية صوتت على فقرات بشأن حصة كردستان ونواب البارتي انسحبوا من الاجتماع) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: اللجنة المالية صوتت على فقرات بشأن حصة كردستان ونواب البارتي انسحبوا من الاجتماع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).