2023/05/25 | 21:55 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكورد الفيليون.. بين إنصاف الرئيس بارزاني والتفاف الأجندات الانتخابية على حقوقهم المشروعة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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