2023/05/25 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، أن المباحثات مع الجانب السعودي حول استثمار الطاقة لم تتوصل لاتفاق نهائي.وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن” المباحثات التي جرت بين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط: المباحثات مع الجانب السعودي حول استثمار الطاقة لم تتوصل لاتفاق نهائي المركز الخبري الوطني.

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