2023/05/25 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس المفوضين بسام سالم الزيدي، اليوم الخميس، مع وزير النقل والاتصالات في حكومة اقليم كردستان آنور جوهر ملفات تنظيم العمل المشترك.وذكرت هيئة الاعلام والاتصالات في بيان تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الاتصالات تناقش مجموعة من النقاط المشتركة مع أربيل لتنظيم العمل بينهما المركز الخبري الوطني.

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