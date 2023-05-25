السوداني يؤكد العمل على تلبية احتياجات المكوّن الكاكائي

2023/05/25 | 22:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عضوة مجلس النواب عن المكوّن الكاكائي، أحلام رمضان، والوفد المرافق لها.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز انه “جرى خلال اللقاء استعراض أحوال المكوّن الكاكائي، وأوضاعهم المعيشية، ومتطلباتهم الحياتية، وقدم الوفد مجموعة من المتطلبات التي تندرج ضمن حقوق المكوّن كمواطنين عراقيين، لاسيما ما يتعلق بتعويض العوائل الكاكائية التي نزحت عام 2014 بسبب عصابات داعش الإرهابية”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء “اعتزازه بجميع المكونات العراقية، وحرص الحكومة على توفير كامل متطلباتهم، وفق ما نصّ عليه المنهاج الوزاري، وجعله إحدى أولويات البرنامج الحكومي التي تم الشروع بتنفيذها”، مؤكداً للوفد “العمل على تلبية احتياجات المكوّن الكاكائي ومتابعة المشاكل التي يواجهها أبناء هذا الطيف العراقي الأصيل”.

وأشار السوداني إلى “زيارته الأخيرة لقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، واطّلاعه على استقرار العوائل هناك من مختلف الأطياف والمكونات، وممارسة عباداتهم وطقوسهم وفق الحرية التي كفلها الدستور”، مؤكداً أنّ “التنوّع في العراق مصدر قوة ومدعاة فخر لمجتمعنا المتكامل”.

من جانبها، عبّرت النائب أحلام رمضان عن “شكرها لرئيس مجلس الوزراء”، مؤكدة أن “جميع المكوّنات يشعرون بالأمل والتفاؤل بعمل الحكومة ورؤيتها في رعاية المكونات وتوطيد تعايشها البنّاء واستعادة حقوقها المسلوبة منذ زمن النظام المُباد”.

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